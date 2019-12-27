هيئة الاتصالات تضع الكرة في ملعب الحكومة وتطالب بإلغاء الضريبة على كارتات الشحن

2019/12/27 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أظهرت وثيقة صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات عن مطالبة مجلس الوزراء بإلغاء الضريبة المفروضة على كارتات شحن الهواتف النقالة والانترنت.وتبلغ الضريبة ٢٠٪ على كل كارت شحن.وأشارت الوثيقة إلى أن الضريبة تم فرضها في ظروف معينة تم تجاوزها مبينة أن شركات الهاتف النقال والانترنت تستقطع هذه الضريبة من المواطن ما يشكل عبء على […]

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