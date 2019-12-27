ظهور نادر لزوجة الفنان “حسن حسني”

2019/12/27 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت المذيعة بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بصحبة الفنان حسن حسني خلال احتفالية تكريمه التي أقيمت ليلة أمس، الأربعاء، بحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.وظهرت بوسي شلبي في الصورة خلال لقاء أجرته مع زوجة حسن حسني، على هامش احتفالية تكريمه، وبصحبته زوجته في ظهور […]

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