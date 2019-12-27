تحالف البناء يصدر بيانا بشأن رفض تكليف العيداني

2019/12/27 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض تحالف البناء أي تبريرات اوعملية التفاف على الدستور ، فيما اشار الى ان رفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي الى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين.

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