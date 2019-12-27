مصدر: رئيس لجنة القرار 140 يقدم استقالته بسبب الابتزاز الذي تتعرض له الاتحادات الرياضية

2019/12/27 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من رئيس لجنة القرار ١٤٠ لادارة الرياضة العراقية اليوم الخميس،( 26كانون الاول 2019) عن تقديم الاخير استقالته.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" رئيس لجنة القرار 140 اكرم العطواني قدم استقالته من رئاسة اللجنة بسبب الابتزار المالي الذي تتعرض له الاتحادات الرياضية من قبل اللجنة المالية في لجنة القرار".

وكان العطواني قد استلم مهمة رئاسة اللجنة قبل اشهر بدلا من وكيل وزارة الشباب والرياضة عصام الديوان.

بغداد اليوم-خاص

كشف مصدر من داخل وفد المنتخب الاولمبي العراقي الذي يعسكر حاليا في الامارات، الخميس (26 كانون الاول 2019) عن ارجاء سفر الفريق من يوم غد الجمعة الى الاربعاء المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد اتخذ قرارا ب

بغداد اليوم-خاص

كشف مصدر من داخل وفد المنتخب الاولمبي العراقي اليوم الخميس (26 كانون الاول 2019) فريق المنتخب، سيشارك في النهائيات بقائمة ناقصة في أُعيد 7 لاعبين بحسب طلب الاتحاد.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "القائمة الموجودة

بغداد اليوم-متابعة

أعربت جماهير برشلونة عن اعتراضها على الصفقة التي يخطط لها النادي بالتعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان والذي يرغب بشدة للعودة إلى ملعب الكامب نو.

وكان نيمار قريباً من العودة إلى برشلونة في الصيف الماضي بعد أن رحل

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