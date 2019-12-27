وفد عسكري رفيع من بغداد يزور الإقليم الأسبوع المقبل

2019/12/27 | 00:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف أنه من المقرر أن يزور وفد عسكري رفيع من بغداد إقليم كردستان الأسبوع المقبل.

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