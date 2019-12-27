الحشد الشعبي يسند قوة من الجيش تعرضت لهجوم داعشي في شرق دجلة

2019/12/27 | 00:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] ساندت قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، فوج المغاوير الفرقة الثامنة في الجيش العراقي الذي تعرض لهجوم داعشي في قاطع شرق دجلة.

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