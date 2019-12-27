شرطة كربلاء تعلن السيطرة التامة على شارع [السناتر] بعد أعمال عنف

2019/12/27 | 00:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أعلنت قيادة شرطة كربلاء، السيطرة التامة على شارع [السناتر] وسط المحافظة بعد اعمال عنف شهده الشارع مساء أمس الأربعاء.

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