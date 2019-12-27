محافظ بغداد يعلن اطلاق تعيينات جديدة على ملاك تربية بغداد

2019/12/27 | 00:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلن محافظ بغداد، محمد العطا، اليوم الخميس، اطلاق حملة تعيينات جديدة ضمن ملاك مديريات تربية بغداد الست.

وذكر بيان للمحافظ حصلت عليه "العهد

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