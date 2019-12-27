2019/12/27 | 00:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ بغداد، محمد العطا، اليوم الخميس، اطلاق حملة تعيينات جديدة ضمن ملاك مديريات تربية بغداد الست.

واشار المحافظ بحسب بيان أورده اعلام المحافظة، وتلقته "الغد برس"، الى ان "حملة التعيينات الجديدة تأتي ضمن الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لمديريات تربية بغداد الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، وكذلك الرصافة الاولى والثانية والثالثة)"، موضحا بان "هذا الحملة ستسهم في سد الشواغر في مدارس العاصمة للاختصاصات المختلفة".

هذا وكانت محافظة بغداد قد انجزت إصدار الأوامر لتعيين ١٢٩٣٥ الف درجة وظيفية على ملاك مديريات تربية بغداد الست لجانبي الكرخ والرصافة ولجميع الوظائف الادارية والتدريسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يعلن اطلاق حملة تعيينات جديدة ضمن ملاك مديريات التربية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يعلن اطلاق حملة تعيينات جديدة ضمن ملاك مديريات التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).