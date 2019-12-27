العراق.. البناء يدعو البرلمان لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق صالح

2019/12/27 | 00:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف البناء العراقي، مجلس النواب إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح، متهما الأخير بالحنث باليمين....

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