الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش جنوب مدينة سامراء

2019/12/27 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداداعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة، ان عناصر الحشد تمكنوا من احباط تعرض لداعش جنوب مدينة سامراء.

وقالت الهيأة في بيان، ان "قوات الحشد الشعبي، عالجت محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي جنوب مدينة سامراء ومحاولتهم قطع طريق استراتيجي، بعد ان رصدت بالكاميرات الحرارية محاولة تسلل لعناصر التنظيم الاجرامي في منطقة تل الذهب جنوب سامراء ومحاولتهم قطع طريق قناة 14 باتجاه بلد و مرقد سيد محمد (ع)".

واضافت، ان "قوة من مفارز مكافحة متفجرات وقوة طوارئ تجهزت لتمشيط الطريق ومعالجة أهداف العدو التي تحاول تسلل ومباغتتهم".

بغداد اليوم ـ البصرة

افاد مصدر أمني، الخميس، بقطع الطريق الرابط بين ناحيتي سفوان وام قصر من قبل المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "متظاهرين اقدموا على قطع الطريق الرابط بين ناحية سفوان وناحية ام قصر".

بغداد اليوم ـ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الخميس، فرض سيطرتها الكاملة على شارع السناتر.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تحت اشراف قائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة محافظة كربلاء، اللواء أحمد علي زويني، وب

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان هدوءاً امنياً خيم على الحدود الفاصلة بين ديالى والسليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الحدود الفاصلة بين ديالى والسليمانية خاصة ضمن قاطع محور كلاجو في حال

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