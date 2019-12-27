الكنيسة الروسية تقطع علاقاتها مع بابا الأقباط في مصر

2019/12/27 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الخميس أنها قطعت علاقاتها مع بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، تواضروس الثاني بعد أن اعترف بالكنيسة الأوكرانية المستقلة.وافاد موقع الكنيسة الأرثوذكسية على الإنترنت إن المجمع المقدس للكنيسة الروسية اعتبر خلال اجتماع أن “من المستحيل” ذكر اسم تواضروس في الصلوات والطقوس الليتورجية.في كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت […]

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