العثور على عراقي مشنوق في اليونان

2019/12/27 | 01:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

ذكرت منظمة خيرية، امس الخميس، أن "اثنين من طالبي اللجوء في اليونان، كانا يعيشان في فندق مكتظ باللاجئين، أقدما على الانتحار.

وأعلنت منظمة

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