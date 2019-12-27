2019/12/27 | 01:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

افاد مصدر مقرب من رئيس لجنة القرار 140 لإدارة الرياضة العراقية، امس الخميس، عن تقديم الرئيس استقالته.

وقال المصدر في تصريح لـ"العهد نيوز"، إن "رئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة رئيس لجنة القرار 140 لإدارة الرياضة العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة رئيس لجنة القرار 140 لإدارة الرياضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).