القصاب لـ(دجلة): صالح انتصر للشعب لكنه خسر سياسيا

2019/12/27 | 01:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجموعة المورد للدراسات نجم القصاب، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية برهم صالح انتصر للشعب لكنه خسر سياسيا.وقال القصاب في حديثه لـ(دجلة) إنه على رئيس الجمهورية...

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