رشيد غويلب - الجذرية والوداعة / روزا لوكسمبورغ مناضلة نسوية اشتراكية*

2019/12/27 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بقلم: دروسيلا كورنيل**ترجمة: رشيد غويلباذا كان هناك توجه اساسي لدى روزا لوكسمبورغ، فهو التمرد ضد اي سيطرة على الانسان من قبل انسان آخر.لقد بين الفيلسوف الجامايكي سيلفيا وينتر كيف ان الحكم الاستعماري يقوم على التمييز بين نوعين من الناس ويسلسلهم هرميا ("انسان1 " و"انسان2").ويتعلق الامر دائما بمسألة من تمنحه ومن لا تمنحه روحا وانسانية كاملة.ان مفاهيم لوكسمبورغ ترتبط ارتباطًا وثيقًا......

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