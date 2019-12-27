أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( الخلود ) : ( 1 ) معنى الخلود

2019/12/27 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ يبدو أن رب العزة جل وعلا أخذ قطعة من الزمن وفجّرها فإنبثق منه الكون كله من السماوات والأرض وعوالمهما البرزخية ومخلوقاتهما الحية ، وجعل الماء بمستوياته المختلفة ــ المادية والبرزخية ــ أساسا لكل الأحياء المادية والبرزخية .قال جل وعلا :1 / 1ـ ( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ-;- وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل......

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