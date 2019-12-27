عباس يقدم مقترحا لإدارة الحكومة في المرحلة المقبلة

2019/12/27 | 01:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أقترح النائب عن كتلة صادقون النيابية، وجيه عباس، اليوم الخميس، ان "يكون رئيس الحكومة المؤقتة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وقال عباس في تغريدة له

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