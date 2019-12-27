رسميا.. حكومة الوفاق تطلب من تركيا دعمها عسكريا

2019/12/27 | 01:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تونس

كشفت وكالة "رويترز" البريطانية، امس الخميس، بأن "حكومة الوفاق الليبية طلبت رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا".

وقال مسؤول في طرابلس

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