ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الانكليزي بفوز كبير على ليستر ستي

2019/12/27 | 01:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا خارج أرضه على ليستر سيتي برباعية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف الريدز جاءت عن طريق روبرتو فيرمينو "ثنائية" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وألكسندر أرنولد، في الدقائق 31، 71، 74 و78 على الترتيب.

وعزز رجال المدرب الألماني يورجن كلوب، تربعهم على عرش صدارة الترتيب بوصولهم للنقطة 52، ليبتعدوا عن ليستر، الوصيف، بفارق 13 نقطة.

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