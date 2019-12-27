نائب يردها لكتلة البناء ويطالب الرئيس صالح بالكشف عن اتصال هاتفي غامض

2019/12/27 | 01:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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