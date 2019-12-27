الجزائر تشدد اجراءاتها الامنية على الحدود مع ليبيا

2019/12/27 | 02:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الجزائر

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ترأس يوم الخميس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.

وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان الرئاسة،

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