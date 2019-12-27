الحشد يحبط هجوما ارهابيا لداعش الاجرامي جنوبي سامراء

2019/12/27 | 02:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

اعلنت الهيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، ان "عناصر الحشد تمكنوا من احباط تعرض لداعش جنوب مدينة سامراء".

وذكرت الهيئة في بيان لها حصلت

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