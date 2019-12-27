سامي الذيب - أول تفسير مسيحي للقرآن في التاريخ

2019/12/27 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب تابعوا قناتي حيث تجدوا أول تفسير مسيحي للقرآن في التاريخوعنوانهالفهم السليم للقرآن الكريموهذا هو آخر شريط سجلتهالفهم السليم للقرآن الكريم: سورة القمر

النبي د.



سامي الذيبمدير مركز القانون العربي والإسلامي

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