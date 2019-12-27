2019/12/27 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب تابعوا قناتي حيث تجدوا أول تفسير مسيحي للقرآن في التاريخوعنوانهالفهم السليم للقرآن الكريموهذا هو آخر شريط سجلتهالفهم السليم للقرآن الكريم: سورة القمر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - أول تفسير مسيحي للقرآن في التاريخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سامي الذيبمدير مركز القانون العربي والإسلامي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - أول تفسير مسيحي للقرآن في التاريخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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