نتانياهو يفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود

2019/12/27 | 04:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في آذار/مارس 2020.وأشارت جميع التوقعات الى فوز نتانياهو، صاحب أطول فترة حكم كرئيس للوزراء في اسرائيل، لكن نتيجة متقاربة مع منافسه جدعون ساعر كانت لتضعف نفوذه داخل حزبه الذي […]

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