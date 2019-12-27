حسن عجمي - هل الله سوبر حداثوي؟

2019/12/27 | 05:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي هل الله حداثوي أم ما بعد حداثوي أم سوبر حداثوي؟ يختلف العلماء والفلاسفة حيال أية حداثة هي الأصدق والأفضل فبينما يتخذ أينشتاين موقفاً حداثوياً ويُصوِّر الله على أنه حداثوي يتخذ هوكنغ موقفاً ما بعد حداثوي فيُصوِّر الله على أنه ما بعد حداثوي.لكن السوبر حداثة تتخطى المذهبيْن السابقيْن معاً و تُصوِّر الله على أنه سوبر حداثوي.يقول أينشتاين إنَّ الله لا يلعب بالنرد.والمقصود هو أنَّ قوانين الطبي......

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