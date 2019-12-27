محمد أبو قمر - رفع المبتدأ وشنق الخبر

2019/12/27 | 05:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر تابعت كثيرين ممن تناولوا موضوع اليوم العالمي للغة العربية ولاحظت أن فعاياتهم الاحتفالية لا تتعدي مسألة الجماليات وقابلية اللغة الغير محدودة للنحت ورصانة التعبيرات والقدرات النحوية التي تتميز بها العربية وما إلي ذلك من الشكليات التي لا تعبر إلا عن الخواء ، الأمر الذي منحني انطباع بأن الاحتفال باللغة العربية عند الكثيرين منهم يتشابه كثيرا مع الاحتفال بمولد أحد الأولياء الصالحين بما يعني في النهاية ......

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