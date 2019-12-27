2019/12/27 | 05:17 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يستعد للعودة عبر الحدود العراقية مع كردستان.. آلاف العناصر الإرهابية فرت إلى المنطقة منذ مقتل البغدادى.. مسئولون أجانب وأكراد يرصدون نشاطا للخلاي... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/27 | 05:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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