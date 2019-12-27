2019/12/27 | 07:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس العراقي برهم صالح عن استعداده تقديم استقالته الى البرلمان العراقي لأن الدستور لا يمنحه الحق في اختيار رئيس الوزراء، وقال في رسالة الى الب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتل برلمانية ترفض استقالة صالح وتدعوه لتحمل المسؤولية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتل برلمانية ترفض استقالة صالح وتدعوه لتحمل المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).