مجلس الوزراء يضع قرارات للتعامل مع “المحاضرين المجانيين”

2019/12/27 | 08:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / الامانة العامة لمجلس الوزراء تدعو وزارة التربية ومكاتب المحافظين الى تثبيت المحاضرين المتعاقدين ضمن حركة الملاك والدرجات الوظيفية التي ستشغر نظرا لشمول شريحة كبيرة من الملاك التدريسي بالتقاعد بتاريخ 2019/12/31 نتيجة تنفيذ قانون التقاعد (26 لسنة 2019) المعدل لقانون التقاعد الموحد (9 لسنة 2014).ندعو الى تثبيت المحاضرين المتعاقدين ضمن حركة الملاك وفق […]

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