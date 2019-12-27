نقص الحديد.. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

2019/12/27 | 08:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتمتع الحديد بفوائد صحية عديدة، لذا ينبغي مواجهة نقصه بالجسم على وجه السرعة من خلال التغذية الصحية، مع مراعاة عدم تناول مكملات الحديد إلا تحت إشراف الطبيب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على ذلك.

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