كازاخستان.. إرتفاع ضحايا الطائرة المنكوبة

2019/12/27 | 08:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أرتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب الجمعة بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي إلى 14 قتيلا، وفق ما أكدت الحكومة الكازاخستانية.

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