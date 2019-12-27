العيداني: لا زلت مرشحاً لرئاسة الوزراء وأحظى بمقبولية من مقتدى الصدر

2019/12/27 | 08:50 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأعلن محافظ البصرة المرشح من قبل تحالف البناء أسعد العيداني، مساء أمس الخميس، أنه لايزال مرشحاً لتشكيل الحكومة الجديدة.وقال العيداني محافظ البصرة، في...

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