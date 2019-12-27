2019/12/27 | 08:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قيادة ومقاتلي الحشد الشعبي دخلوا في حالة انذار قصوى (ج)، تأهباً لتحركات أميركية متوقعة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلو الحشد في انذار (ج) تأهبا لأي تحرك أميركي محتمل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلو الحشد في انذار (ج) تأهبا لأي تحرك أميركي محتمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).