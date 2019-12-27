اشكال الشامات السرطانية والفرق بينها وبين الحميدة

2019/12/27 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / الشامة لها منظر جذاب وجميل على الوجه ، لذا يهتم البعض بعمل الشامات في وجهوهم كتجميل للوجه، وأحياناً يستعين المشاهير بالمستحضرات التجميلية لعمل الشامة ، وبعض المطربين غنوا للشامة في الفلكلور الشعبي، ولكن ما يقلق البعض هو حجم الشامة ماذا إن كانت الشامة أكبر من الحجم الطبيعي التي يجب أن تكون عليه ؟ […]

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