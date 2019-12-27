“برهم صالح” يواجه “اتهامات خطيرة”.. ودعوة لملاحقته

2019/12/27 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دعا تحالف كتلة البناء في مجلس النواب العراقي، الخميس، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية، برهم صالح، لحنثه باليمين وخرقه للدستور.ويأتي تتفاقم الأزمة السياسية في العراق إثر قيام الرئيس برهم صالح بوضع استقالته تحت تصرف البرلمان، بعد رفضه تكليف مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة.وأكد تحالف البناء في بيان “التزامه التام […]

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