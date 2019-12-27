شاهد : سيرين عبد النور تغرق داخل سيارتها بسبب العاصفة

2019/12/27 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور للغرق بسيارتها بسبب العاصفة “لولو” التي ضربت لبنان وتسببت بإغراق بعض الشوراع والبيوت.ونشرت سيرين مقطع فيديو التقطته أثناء تواجدها بالشارع، وعلقت قائلة: “وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي”.وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي […]

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