نائب كردي: رئيس الجمهورية لم يقدم أبداً إستقالته

2019/12/27 | 09:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أكد النائب الكردي هوشيار عبدالله ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يقدم استقالته الى مجلس النواب، بل قدم ...

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