صالح العراقي يطالب سائرون بسلوك منهج المعارضة وعدم تبني أي مرشح

2019/12/27 | 09:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تراجع صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن ترشيح الشخصيات التي سماها لرئاسة الوزراء، داعياً كتلة سائرون الى سلوك منهج المعارضة وعدم تبني أي مرشح.

وكتب العراقي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، وتابعته "الغد برس"، قائلا "بما انه لم يصلني من المتظاهرين الجواب على المنشور الاخير..



فاني سأعتبره رفضا منهم لمرشحيهم".

وأضاف "على الاخوة في سائرون عدم تبني اي مرشح لا في الوقت الحالي ولا لاحقا..



بل ليسلكو منهج (المعارضة) الشعبية البناءة من داخل قبة البرلمان الى ان يأذن الله..



وشكرا لهم".

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