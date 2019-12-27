2019/12/27 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة الذين طرحهم امس "رفضا منهم"، فيما دعا كتلة سائرون الى عدم تبني اي مرشح وسلوك منهج "المعارضة الشعبية البناءة".





وقال العراقي في منشور جديد له صباح اليوم، على حسابه في موقع فيسبوك، "بما انه لم يصلني من المتظاهرين الجواب على المنشور الاخير..



فاني سأعتبره رفضا منهم لمرشحيهم".واضاف "على الاخوة في سائرون عدم تبني اي مرشح لا في الوقت الحالي ولا لاحقا..



بل ليسلكو منهج (المعارضة) الشعبية البناءة من داخل قبة البرلمان الى ان يأذن الله..



وشكرا لهم" على حد تعبيره.





وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اقترح امس الخميس، ثلاثة اسماء هم (مصطفى الكاظمي، رحيم العگيلي، فائق الشيخ علي) لشغل احدها منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد أن هذا الاقتراح "لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح العراقي يعتبر عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة 'رفضا منهم') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح العراقي يعتبر عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة 'رفضا منهم') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).