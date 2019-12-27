والدة اول ضحايا الاحتجاجات توجه رسالة شكر للزعيم الكوردي مسعود بارزاني

2019/12/27 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوردي مسعود بارزاني، بعد مساعدات قامت بيها منظمة بارزاني الخيرية لذوي ضحايا الاحتجاجات في العراق.وخصصت مؤسسة "بارزاني" الخيرية، مبلغ مليون دينار لتوزيعها كمساعدات على عوائل الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات في العاصمة بغداد.وأشارت المنظمة الخيرية إلى أنها سجلت 115 عائلة، وتسعى لإيصال المساعدات إلى جميع عوائل الضحايا.وقال رئيس مؤسسة "بارزاني" موسى أحمد "بتوصية من الرئيس مسعود بارزاني، لدينا برنامج لتفقد كل عوائل ضحايا التظاهرات في بغداد، وسنوسع فرقنا، لأننا نريد إنجاز العمل خلال مدة قصيرة".ومؤسسة "بارزاني"، هي المنظمة الأولى التي اتخذت هذه الخطوة منذ اندلاع الاحتجاج في أكتوبر الماضي.

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