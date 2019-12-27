2019/12/27 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي كل فرد...في هذي الحياة...يعيش...على حب الأمل...في مسار الحياة...ونحن نعيش...في الحركة...على أمل...في فكر...الشهيد عمر...على أمل...في الحياة...على أمل...في تحقيق الأهداف...نردد...بين الكادحات...بين الكادحين...في عالمنا...يحيا...فكر الشهيد عمر...اليصير قوة...في فكرنا...وفي كل الوجدان...في الحركة...°°°°°°

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - يحيا الأمل... في فكر... الشهيد عمر...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحنفي - يحيا الأمل... في فكر... الشهيد عمر...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).