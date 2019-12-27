ابراهيم الجندي - 8- لماذا لم يُهلِك الله اليهود ؟

2019/12/27 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الثامنة : المائدة 75 - 85(75) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآَيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَالمعني : ما المسيح عيسي بن مريم الا رسول مهمته توصيل الرسالة ليس إلا ، وقد جاء رسل من قبله ولم يدّع أحدهم الالوهية ، فان كان الله قد خص عيسي باح......

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