لاجئ عراقي يودع الحياة منتحراً في اليونان

2019/12/27 | 09:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ذكرت منظمة خيرية، أن اثنين من طالبي اللجوء في اليونان، كانا يعيشان في فندق مكتظ باللاجئين، أقدما على الانتحار.وأعلنت منظمة “منتدى اللاجئين” في اليونان العثور على الرجلين وهما أفغاني عمره نحو 32 عاما، وعراقي (30 عاما)، ميتين في قرية موريس القريبة من الحدود مع مقدونيا الشمالية.وأضافت المنظمة “وصلتنا أنباء سيئة […]

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