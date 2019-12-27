مكافحة الإرهاب: الجهاز لديه تقييم كامل عن نشاطات داعش

2019/12/27 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، اليوم الجمعة، أن الجهاز لديه تقييم كامل عن التهديدات المعادية والنشاطات الإرهابية.

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