2019/12/27 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

ذكرت منظمة منتدى اللاجئين في اليونان، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، أن طالبين عراقي وآخر أفغاني أ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انتحار طالب لجوء عراقي في اليونان شنقاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انتحار طالب لجوء عراقي في اليونان شنقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).