صالح العراقي يسحب الدعم من 3 مرشحين لرئاسة الوزراء: المتظاهرون لا يريدونهم

2019/12/27 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري ،اليوم الجمعة، انه بما انه لم يصلني من المتظاهرين الجواب على المنشور الاخير، فاني سأعتبره رفضا منهم لمرشحيهم.وذكر العراقي في تغريدة على “تويتر”، أنه “على الاخوة في سائرون عدم تبني اي مرشح لا في الوقت الحالي ولا لاحقا..بل ليسلكو منهج […]

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