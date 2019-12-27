ما حقيقة وفاة الفنانة المصرية شويكار

2019/12/27 | 09:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، اليوم الجمعة، صحة ما تردد بشأن وفاة الفنانة شويكار.

ووصف نقيب الممثلين، شائعة وفاة شويكار بأنها "سخيفة وتخرج من أشخاص ليس لديهم أي مسؤولية".

وبين زكي أن الحالة الصحية للفنانة شويكار "جيدة، ولم تدخل أي مستشفى خلال الأيام الماضية"، مشيرا إلى أن النقابة تتابع بشكل دائم الحالة الصحية للفنانة.

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