2019/12/27 | 10:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انواء كوردستان تعلن كمية الامطار خلال 12 ساعة الماضية

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