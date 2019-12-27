الاعلان عن كميات الامطار خلال نصف يوم بكوردستان

2019/12/27 | 10:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن كمية الامطار التي هطلت خلال 12 ساعة ماضية.وذكرت المديرية في بيان، ان كمية الامطار التي هطلت على مناطق اقليم كوردستان كانت كالاتي:اربيل : 7.2 ملمبيرمام: 2.2 ملمحاجي عمران: 16.8 ملمميركسور: 29.8 ملمدهوك: 5.3 ملمالسليمانية: 6.8 ملمحلبجة: 10.8 ملمبينجوين: 19.8 ملمآميدي: 12.6 ملمماوت: 4.11 ملمدربنديخان: 5.8 ملم

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